بعد تظلم الأهلي.. الجبلاية تخفف عقوبة كهربا

كتب: ضياء السقا

ذكر موقع "سوبر كورة"، أن اتحاد الكرة، سيصدرا قرارا خلال الساعات القادمة، بتخفيف عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، الموقعة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصري، والاكتفاء بإيقافة 8 مباريات فقط، بدلا من الإيقاف لنهاية الموسم.

يأتي ذلك بعد تظلم الأهلي على قرار لجنة الانضباط بالجبلاية، والذي تم إحالته إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري قررت إيقاف كهربا لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وقالت اللجنة في حيثيات عقوبة كهربا، أن اللاعب توجه متعمدًا نحو عبد الله جمعة وتعدى عليه بالضرب مما أدى إلى حدوث الاشتباكات، وكان هو المتسبب الرئيسى فى أحداث المباراة التى أظهرت الرياضة المصرية بشكل يخالف السلوك الرياضى القويم والروح الرياضية.

وأضافت اللجنة: قام اللاعب بدفع يد الحكم بعد قرار طرده متعمدًا الاستمرار فى سوء السلوك، واندفع نحو لاعبى الزمالك أثناء احتفالهم وتعدى عليهم بالضرب.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قرر تجميد كهربا، لأجل غير مسمى بعد سوء سلوكه في مباراة السوبر المصري.

من جانبه، قرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، استبعاد اللاعب من حساباته بعد تجميده من قبل إدارة النادي بالتنسيق.

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وكان فايلر، قد استبعد 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز، على رأسهم كهربا، بجانب صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.

وشهدت مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك، التي أقيمت في مدينة أبوظبي الإماراتية والتي انتهت بفوز الأخير بضربات الترجيح، أحداثا مؤسفة، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادات عنيفة عقب نهاية اللقاء.

وتوجه لاعب الزمالك عبد الله جمعة صاحب الضربة الأخيرة والتي حسمت المباراة لصالح فريقه، للاحتفال بالفوز أمام جماهير الأهلي، بطريقة استفزت لاعبي الأحمر لتنشب المشاجرة التي شهدت ركلا بالأقدام والأيدي بين الفريقين.

وبعد فوز الزمالك، توجه اللاعب محمود عبدالرازق "شيكابالا" كابتن الفريق الأبيض ناحية جماهير الأهلي، ووجّه لهم إشارات بذيئة.

كما شهد اللقاء توترا بين الفريقين، عقب نزول اللاعب محمود عبدالمنعم "كهربا"، حيث نشبت مشادة بينه وبين طارق حامد لاعب وسط الزمالك، عقب التحام قوى بين الثنائي خلال أحداث الشوط الثاني، وبعد المباراة تشاجر لاعب الأهلي مع عبدالله جمعة.

وقام الحكم النرويجي الذي أدار مباراة السوبر المصري، بإشهار أكثر من بطاقة حمراء للاعبي الأهلي والزمالك، بينهم كهربا، وذلك بعد الشجار العنيف الذي اندلع بينهم بسبب ما قام به عبدالله جمعة وشيكابالا.