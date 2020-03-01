نقطة بين هيوستن وبوسطن وغريزليز يوقف سلسلة ليكرز

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أسقط هيوستن روكتس مضيفه بوسطن سلتيكس بفارق نقطة بعد التمديد، بينما أوقف ممفيس غريزليز سلسلة من سبعة انتصارات متتالية لضيفه لوس أنجليس ليكرز متصدر المنطقة الغربية، في أبرز مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وتفوق هيوستن على بوسطن بنتيجة 111-110، بينما حقق ممفيس فوزا مريحا على لوس أنجليس بنتيجة 105-88 السبت.

وشهدت المباراة الأولى منافسة محتدمة بين بوسطن ثالث المنطقة الشرقية، وهيوستن رابع الغربية، ودخلاها مع سلسلة انتصارات بلغت خمسة تواليا لهيوستن، وأربعة في آخر خمس مباريات لبوسطن.

لكن المواجهة انتهت لصالح هيوستن ونجميه جيمس هاردن وراسل وستبروك، على حساب بوسطن ونجومه جايسون تاتوم وماركوس سمارت وجايلن براون.

وصنع بوسطن فارقا مريحا في الربع الثاني بلغ 17 نقطة، لكن هيوستن عاد وتقدم في الثالث، قبل ان يتبادل الفريقان السيطرة في الربع الأخير.

واستمرت المنافسة حتى الثواني الختامية، اذ تفوق روكتس 104-101 مع تبقي 8,1 ثوانٍ بفضل رميتين حرتين لوستبروك. لكن بوسطن فرض التمديد برمية ثلاثية من براون عند صافرة النهاية.

ولم يكن الشوط الإضافي أقل إثارة، وعوّض خلاله هاردن أخطاء ارتكبها في الوقت الأصلي، بتسجيله رمتين حرتين قبل نحو 24 ثانية من النهاية مانحا ليتقدم فريقه 111-110، بينما فشل براون بمحاولة ختامية.

ورأى براون أن من أسباب الخسارة "فرض تركيز كبير على جيمس هاردن (...) لكن نسينا ان ثمة لاعب آخر يعد الأفضل"، وذلك في إشارة الى وستبروك الذي يحقق هذا الموسم معدل 27,6 نقطة في المباراة الواحدة.

وكان وستبروك أفضل مسجل مع 41 نقطة وثماني متابعات، بينما أضاف هاردن 21 نقطة وثماني تمريرات. في المقابل، كان تاتوم الأفضل في بوسطن مع 32 نقطة و13 متابعة، بينما أضاف سمارت 26 نقطة.

وفي مباراة أخرى حسمها فارق النقطة الوحيدة، تغلب سان أنتونيو سبيرز على ضيفه أورلاندو ماجيك 114-113.

وكان الأفضل في صفوف ماجيك الفرنسي إيفان فورنييه مع 23 نقطة، بينما ساهم تراي لايلز بـ20 نقطة لصالح سان أنتونيو.

- موارنت الأبرز ضد ليكرز -

وألحق ممفيس بضيفه ليكرز خسارته الأولى منذ سقوطه أمام هيوستن في السادس من شباط/فبراير، وتغلب عليه بفارق 17 نقطة، في مباراة برز فيها لاعب الأول جا مورانت بتسجيله 27 نقطة.

وجاءت نتيجة اللقاء مفاجئة لاسيما وان ممفيس دخلها بعد خمس هزائم متتالية، في سلسلة وضعت تحت الضغط مركزه الثامن في ترتيب المنطقة الغربية، آخر المراكز المؤهلة الى الأدوار الاقصائية "بلاي أوف".

وفرض ممفيس إيقاعه ولم يسمح لضيفه بالتقدم سوى بفارق نقطتين في الربع الأول، في حين حقق المضيف فارق 22 نقطة في الربع الثالث.

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وكان مورانت (20 عاما) الذي يخوض موسمه الثاني في الدوري، أفضل مسجل مع 27 نقطة و14 متابعة، بينما ساهم ديلون بروكس بـ27 نقطة، والليتواني يوناس فالانتشيوناس بـ20 نقطة و22 متابعة.

في المقابل، اكتفى نجم ليكرز ليبرون جيمس بتسجيل 19 نقطة مع ثماني متابعات وعشر تمريرات حاسمة، بينما أضاف أنطوني ديفيس 15 نقطة.

ورأى مورانت ان فريقه فاز بفضل "الطاقة التي قدمناها (في الملعب). كنا نركض، نمرر الكرة، نتصدى للمحاولات، نتابع... هذه هي الطريقة التي نريد ان نلعب بها. تعلمنا ان علينا اللعب طوال الدقائق الـ48".

من جهته أقر مدرب ليكرز فرانك فوغل بأن ممفيس كان أمام خيار وحيد هو الفوز "هم حاليا في المركز الثامن في الترتيب وكان قد خسروا خمس مباريات (...) لاعبونا قدموا أداء كبيرا في غالبية الموسم من خلال اللعب بقوة ومجاراة طاقة الفريق المضيف... لكننا لم نتمكن من ذلك الليلة".

- ووريرز يفوز وكوري يتأخر -

وحقق غولدن ستايت ووريرز فوزا على مضيفه فينيكس صنز بنتيجة 115-99، هو الأول له بعد ثماني هزائم متتالية.

وتراجع ووريرز المتوج بطلا للدوري ثلاث مرات في المواسم الخمسة الأخيرة، بشكل كبير في 2019-2020، ويحتل المركز الأخير في المنطقة الغربية مع 13 فوزا و47 خسارة. ويعود ذلك بشكل رئيسي الى رحيل بعض لاعبيه وغياب مطول لآخرين بسبب الإصابة.

وبعدما كان يأمل في عودة أحد هؤلاء، ستيفن كوري، في مباراة الأحد ضد واشنطن ويزاردز، أكد ووريرز ان هذه العودة سترجأ الى وقت لاحق.

وأورد في بيان "ستيفن كوري يواصل تحقيق تقدم جيد في تعافيه من الإصابة بكسر في اليد اليسرى ويبقى على مسار العودة للعب في وقت ما من آذار/مارس".

وسبق لكوري، أفضل لاعب في الدوري مرتين والغائب منذ تعرضه لكسر في اليد في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ان أعرب عن رغبته في العودة مطلع الشهر، في حين أشار مدربه ستيف كير في وقت سابق هذا الأسبوع الى ان مباراة واشنطن هي الموعد المرتجى.

لكن الفريق يرغب في منح لاعبه مزيدا من الوقت لاسيما خوض مباريات تحضيرية مع الفريق الرديف، قبل المشاركة في دوري المحترفين.

ونقلت قناة "ان بي سي" الأميركية عن كير قوله السبت إن كوري "هو في مرحلة أشبه بنهاية معسكر تدريبي، يستعد لخوض مباراة استعراضية (...) المشكلة هي ان الآخرين هم في منتصف الموسم"، في إشارة الى انه لم يبلغ بعد مستوى الجاهزية الذي يخوله المشاركة على مستوى عالٍ.

وكشف كير ان كوري لم يكن "سعيدا" بالقرار، لكنه في الوقت عينه "عقلاني بشكل كبير دائما ويسهل التحدث إليه. عاند قليلا لكنه فهم أيضا لماذا أردنا ان نكون أكثر حذرا، لذا هو موافق على الأمر".

وفي بقية المباريات، فاز انديانا بايسرز على كليفلاند كافالييرز 113-104، وأتلانتا هوكس على بورتلاند ترايل بلايزرز 129-117، وميامي هيت على بروكلين نتس 116-113، ونيويورك نيكس على شيكاغو بولز 125-115.