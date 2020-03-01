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تعرف على موعد مباراة المصري ونهضة بركان اليوم الأحد 1/3/2020 بالكونفيدرالية الإفريقية

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يستعد النادي المصري البورسعيدي لخوض لقاء جديد مساء اليوم الأحد الأول من شهر مارس؛ حيث يستضيف فريق نهضة بركان المغربي، والتي يستضيفها ستاد السلام الجديد في إطار منافسات دور الـ8 بالكونفيدرالية الإفريقية، في ظل حضور نحو ألف مشجع، على أن يخوض الفريقان مباراة الإياب في الثامن من شهر مارس الحالي وتقام في المغرب.

ويخوض الفريقان لقاء الليلة في تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت المملكة العربية .

ويقع المصري البورسعيدي في المركز الثاني بجدول ترتيب مجموعته الأولى برصيد 10 نقاط، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في مباراتين وحقق التعادل في لقاء وحيد.

أما عن الفريق المغربي، فيقع في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بعدما حقق الفوز في 3 لقاءات وتلقى الهزيمة في لقاء وتعادل في مباراتين.

 

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