موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي بالكونفيدرالية الإفريقية

نرصد لكم موعد مباراة بيراميدز وزاناكو الزامبي اليوم ضمن ذهاب دور الـ8 بالكونفيدرالية الإفريقية، والتي يستضيفها ستاد لوساكا الوطني، على أن يستضيف ستاد الدفاع الجوي بمدينة القاهرة لقاء الإياب يوم الأحد القادم.

وتقام مباراة الذهاب في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد الأول من شهر مارس الجاري والرابعة عصرا بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقع فريق في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، وكان قد حقق الفوز في 5 لقاءات وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد، بينما يقع زاناكو في المركز الثاني بالمجموعة الثانية بعد نهضة بركان برصيد 10 نقاط، وكان قد تعادل في 4 مباريات وحقق الفوز في مباراتين فقط.