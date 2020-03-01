تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بدوري أبطال إفريقيا

صرح المدير الفني للنادي الأهلي “السويسري رينيه فايلر” معلنا قائمة فريقه المتجهة إلى جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة صن داون المقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إياب دور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب عن قائمة مواجهة صن داونز العديد من لاعبي الفريق الأحمر مثل صالح جمعة، حسام عاشور، شريف إكرامي، رمضان صبحي، محمود وحيد وكهربا.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء إياب ربع النهائي على النحو التالي: “علي لطفي، محمد الشناوي، مصطفي شوبير، ياسر إبراهيم، أليو ديانج، أحمد الشيخ، حسين الشحات، محمود متولي، وليد سليمان، أليو بادجي، عمرو السولية، أيمن أشرف، مروان محسن، علي معلول، أحمد فتحي، محمد هاني، جونيور أجايي، محمد مجدي قفشة، جيرالدو ورامي ربيعة”.