اليوم.. بعثة الأهلي تتجه إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

تتجه بعثة النادي الأهلي اليوم الأحد الأول من شهر مارس الجاري إلى جنوب إفريقيا، وتحديدا في تمام الحادية عشر مساءا، وذلك في إطار الاستعداد لخوض لقاء الإياب أمام صن داونز بدور الـ8 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها في السابع من شهر مارس الجاري.

وكان المارد الأحمر قد خاض لقاء الذهاب أمام الجنوب إفريقي مساء أمس السبت، وانتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بثنائية نظيفة دون مقابل للأخير بهدفي علي معلول في وسط هتافات الجماهير.

ومن المقرر أن يترأس بعثة الفريق رئيس النادي “محمود الخطيب”، على أن تسافر البعثة عبر خطوط الطيران العادية بعد التراجع عن فكرة الطيران إلى جنوب إفريقيا بطائرة خاصة.