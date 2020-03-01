شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر منافسات السباحة فى الزوجى مختلط بكأس العالم للخماسى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت منافسات السباحة فى منافسات الزوجى المختلط لكأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 وحتى الأول من مارس ‏بالتجمع الخامس. ‏

وتصدر الثنائى المصري أحمد الجندي و سلمي أيمن المركز الأول بمجموع نقاط 314، فيما جاء فى المركز الثاني الثنائى الكورى كيم وجانج بمجموع نقاط 312 ، كما احتل المركز الثالث الثنائى الكوري جيونج و ديجان بمجموع نقاط 307 .

وجاء الثنائى المصرى إسلام حامد و هايدي عادل فى المركز الثاني عشر بمجموع نقاط 299 ومن المقرر أن تقام بعد قليل منافسات السلاح و البونص راوند.

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وتشارك في البطولة 40 دولة هى: "الأرجنتين ، النمسا ‏، ‏بيلاروسيا ، بلجيكا ، ‏البرازيل ، بلغاريا ، كندا ، الصين ، التشيك ، الأكوادور ، فنلندا ‏، ‏فرنسا ، جورجيا ، ألمانيا ، بريطانيا ، جواتيمالا ، ‏المجر ، أيرلندا ، إيطاليا ، اليابان ‏، ‏كازاخستان ، كوريا ، لاتفيا ، ليتوانيا ، المكسيك ، مولدوفا ، هولندا ، بولندا ، ‏البرتغال ‏، ‏روسيا ، جنوب أفريقيا ، أسبانيا ، سويسرا ، تركيا ، أوكرانيا ، أوزبكستان ، أمريكا ‏، ‏نيجيريا ، نيوزلندا ‏، ومصر "البلد المضيف".

وتأتى البطولة بمشاركة 450 لاعبا ‏ولاعبة ‏وطاقم فنى وإدارى، بالإضافة إلى طاقم من الاتحاد ‏الدولى للعبة مكون من 23 ‏فردا على ‏رأسهم كلاوس شورمان رئيس الإتحاد الدولى، نائب الرئيس، شاينى ‏فانج ‏سكرتير عام ‏الاتحاد الدولى.



مصر تتصدر منافسات السباحة فى الزوجى مختلط بكأس العالم للخماسى



بقمصان محمد صلاح .. مصر فى صدارة منافسات السباحة



مصر فى صدارة منافسات السباحة فى الزوجى مختلط بكأس العالم للخماسى