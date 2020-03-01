شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يربط انطلاق مرانه استعدادا للترجى بنهاية مباراة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوافد لاعبو الزمالك على مقر النادى استعدادا لخوض التدريبات فى إطار استعدادات الفريق الأبيض لخوض لقاء الإياب أمام الترجى التونسى، المقرر له الجمعة المقبل فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن ينطلق تدريب الزمالك فى الخامسة مساء اليوم، الأحد، بعد انتهاء مباراة فريق الشباب بالنادى مواليد 99 أمام الطلائع فى بطولة الجمهورية، والتى يحرص جهاز الفريق على متابعتها.

وتغادر بعثة الزمالك التى يرأسها أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى، بعد غد الثلاثاء، إلى تونس، بعدما قررت إدارة النادى سفر الفريق على متن طائرة خاصة تجنبًا لتعرض اللاعبين للإرهاق، ومن المقرر أن يعقد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، جلسة مع لاعبى الفريق، على هامش تدريب اليوم بملعب النادى لتوجيه التهنئة للاعبين بعد الفوز على الترجى فى ذهاب دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا، التى انتهت بفوز الزمالك بنتيجة 3 / 1 وسجل ثلاثية الزمالك فى مرمى الترجى بلقاء الذهاب كل من المغربى محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، ومحمود علاء من ركلة جزاء، فى الدقائق 31، 71 والدقيقة الثانية من الوقت الضائع، بينما أحرز هدف الترجى الوحيد عبد الرؤوف بن غيث، فى الدقيقة 27.

ويخوض الزمالك تدريب اليوم، كامل العدد، على ملعب النادى، بعدما قرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، منح اللاعبين الأساسيين فى مباراة الترجى التونسى التى أقيمت أول أمس، الجمعة، راحة من المران أمس، السبت، ويبحث كارتيرون خلال المرن اليوم على علاج الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى لقاء الذهاب وتحفيز اللاعبين نحو مواصلة السعى لتحقيق رغبة جماهير أبناء ميت عقبة، فى المنافسة على لقب دورى أبطال أفريقيا فى نسخته الجارية، بعدما ابتعد اللقب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.