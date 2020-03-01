شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الدولى لرفع الأثقال يلغى بطولة العالم للشباب برومانيا بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإتحاد الدولى لرفع الأثقال إلغاء بطولة العالم للشباب 2020 برومانيا، والتى كانت ستقام هذا العام بسبب فيروس كورونا، وذلك عبر الموقع الرسمى للاتحاد الدولى.

يذكر أن مصر كانت ستنظم هذه البطولة قبل قرار نقل المنافسات بعد إيقاف مصر دوليا بسبب أزمة المنشطات.



الاتحاد الدولى للأثقال

وسيطرت خلال الفترة الأخيرة حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية تأييد قرار الاتحاد الدولى للعبة بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

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وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولى لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصرى لمدة عامين.. يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 ما تسبب فى إيقاف الاتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .

ويبدو أن أكثر المتضررين من هذا الإيقاف الرباع الأوليمبى محمد إيهاب الحاصل على برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو 2016 بالبرازيل، والذى أعلن اعتزاله عبر هذا القرار، وسط الطموح فى حصد ذهب طوكيو 2020.

وكان إيهاب أعلن اعتزاله بعد قرار الإيقاف عامين، إلا أن وزير الرياضة أشرف صبحي، تدخل ليثنيه عن قرار الاعتزال، في محاولة للطعن ضد قرار الإيقاف والإبقاء على فرص مصر في المشاركة الأوليمبية قبل أن يتأكد الحكم ، ليتجه إيهاب إلى عالم التدريب.