شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله السعيد يضيف الهدف الثالث لبيراميدز أمام زاناكو من ركلة جزء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح عبد الله السعيد فى إحراز الهدف الثالث لبيراميدز أمام نظيره زاناكو الزامبى فى الدقيقة 67 من عمر المباراة من ركلة جزاء، إطار المباراة التى تجمعهما حاليا فى زامبيا فى إطار مواجهات ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية في نسختها السابعة عشرة ، على أن تقام مباراة العودة الأحد المقبل باستاد الدفاع الجوى بالقاهرة .

و إنتهى الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء لصالح بيراميدز ، عن طريق كل من على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى في الدقيقة الـ 24 .

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ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى في تارخيه حيث قدم في مستوى أكثر من رائع له في أول مشاركة أفريقية له.

بدأ بيراميدز اللقاء بتشكيل مكون من ، حراسة المرمى: المهدى سليمان ، و خط الدفاع: أحمد توفيق، عبد الله بكرى، على جبر، محمد حمدى ، و فى خط الوسط: محمود حمادة ونبيل دونجا وأمامهما إبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإيريك تراورى و خط الهجوم: محمد فاروق.

وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا ، ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو، الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، بينما الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

وأسندت لجنة الحكام بالإتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة اليوم للحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسنى من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلى من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.