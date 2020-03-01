شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. لماذا لم يظهر أليو بادجى بتشكيلة الأهلى الأساسية أمام صن دوانز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 25 دقيقة لعبها السنغالى أليو بادجى، مهاجم الأهلى، أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ليثبت أنه كان الأجدر بالظهور أساسياً فى تشكيلة المارد الأحمر بعدما أحدث نشاطاً كبيراً فى خط الهجوم الأهلاوى بعدما حل بديلا لمروان محسن فى الدقيقة 65 من عمر المباراة التى انتهت بفوز الأهلى بهدفين دون رد، فى ذهاب دور ربع النهائى لدورى الأبطال الأفريقى فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة مساء أمس السبت.

وشارك بادجى بدلاً من مروان محسن فى الدقيقة 65، وأنعش بادجى هجوم الأهلي وتسبب فى جزاء بعدما تعرض للدفع فى منطقة جزاء الخصم وسجل منها على معلول الهدف الثانى للأحمر وله فى الدقيقة 68 بعدما سجل هدفه الأول فى الدقيقة 56 .

ورغم أن بادجى واجه صعوبات فى بداية رحلته مع الأهلى بعدما انضم للمارد الأحمر فى فترة الانتقالات الشتوية ليهدر ركلة جزاء حاسمة فى مواجهة السوبر المحلى، كانت سبباً فى تتويج الزمالك باللقب، إلا أن المهاجم السنغالى سرعان ما أغلق الصفحة وعاد ليمنح الأهلى الأفضلية فى موقعة بطل جنوب أفريقيا.

وواجه السويسرى رينيه فايلر، المدير الفني للأهلى، انتقادات لاذعة لعدم ظهور بادجى فى التشكيلة الأساسية لاسيما بعد المستوى السيئ الذى ظهر به مروان محسن مهاجم الفريق الأحمر منذ بداية اللقاء وحتى خروجه من المباراة.

بادجى يقدم مستوى متميزا مع الأهلي خلال الدقائق التي يشارك فيها مع الفريق الأحمر، والتي بلغت 4 لقاءات، جاءت بواقع مباراة واحدة في الدوري العام، وثلاثة لقاءات في دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن مباراة الزمالك بالسوبر المحلى منذ انضمامه إلى الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي يناير الماضي، واستطاع أن يسجل هدفاً ويصنع هدفين.

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وبشكل عام فى هجوم النادي الأهلي يميل فايلر لاتباع سياسة التدوير، فتارة يعتمد على مروان محسن، وأخرى يفضل الدفع بجونيور أجاى فى هذا المركز، ومؤخراً بدأ السويسري يدخل الوافد الجديد أليو بادجى فى هجوم الفريق كبديل ولكن مع تألقه بدأت فرصة ظهوره بشكل أساسى تتزايد في الفترات المقبلة .

من جانبه، أكد وائل جمعة، نجم الأهلى السابق، أن تغييرات فايلر مدرب الأهلى كان لها تأثير كبير فى تحقيق الفوز أمام صن داونز، مشيراً إلى أن نزول أليو بادجى جعله يشعر بأن الأهلى يمتلك مهاجما قويا ولم يشعر بذلك قبل نزوله، قائلا، "عدم مشاركة بادجى فى الأهلى بعد ذلك أساسيا تعتبر جريمة كروية".

وتغادر بعثة فريق الأهلي، فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس الجارى في إياب دور الثمانية لبطولة دوري ابطال أفريقيا، ومن المقرر أن تستغرق رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، ومن المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج في السابعة و10 دقائق من صباح غد الاثنين على أن تستقل البعثة حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة.

وتراجعت إدارة النادي عن فكرة السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.