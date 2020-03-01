شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. اتحاد الكرة يدرس تخفيف عقوبة إيقاف شيكابالا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تدرس لجنة التظلمات باتحاد الكرة تخفيف عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الزمالك، الموقعة عليه بسبب الأحداث التى شهدتها مباراة السوبر المصرى التى أقيمت فى الإمارات وانتهت بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح.

وكانت لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة، برئاسة المستشار سيد البندارى، قررت إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

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وسلّم مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة سيديهات مباراة السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك للجنة الاستئناف، برئاسة عادل الشوربجى، ليتم النظر في التظلم المقدم من النادى الأهلى ضد عقوبة إيقاف محمود كهربا لنهاية الموسم والذي سينتج عنه تخفيض عقوبة الجناح الدولي.

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ويسود اتجاه داخل اتحاد الكرة، إلى تخفيف عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الأهلى، الموقعة عليه بسبب الأحداث التي شهدتها مباراة السوبر المصرى التي أقيمت في الإمارات، وانتهت بفوز الزمالك على الأهلى بركلات الترجيح.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البنداري قررت إيقاف محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وقدم الأهلى تظلما على قرار إيقاف كهربا لاتحاد الكرة الذى أحاله إلى لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الشوربجى، بسبب أن لجنة الانضباط لا تقبل أى تظلم على لاعب تم إيقافه أكثر من 8 مباريات، بينما تم إيقاف كهربا لنهاية الموسم لذا تمت إحالته للجنة الاستئناف.

وأكد المصدر أن عقوبة كهربا تم تخفيفها من الإيقاف لنهاية الموسم إلى الإيقاف 8 مباريات، وهو ما يعيد اللاعب إلى الحياة الكروية.