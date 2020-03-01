شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. ماذا قدم المصرى ونهضة بركان المغربى قبل صدام الكونفدرالية الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، يشهد ملعب السويس الجديد لقاء النادى المصرى الممثل الثانى للكرة المصرية فى بطولة الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربى وصيف النسخة الماضية بصافرة البوتسوانى جوشوا بوندو، الفائز من مواجهة المصرى ونهضة بركان، يلتقى الفائز من حسنية أغادير والنصر.

المصري يخوض أول لقاء له تحت قيادة المدير الفنى الجديد طارق العشرى الذى يطمح فى تحقيق فوز يضاعف من فرصه فى بلوغ المربع الذهبى بعدما تمكن سلفه إيهاب جلال من بلوغ هذه الدور بحلوله ثانياً فى المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط جمعها من انتصارين على إف سى نواذيبو الموريتانى (مرتين) وفوز وتعادل مع إينوجو رينجرز النيجيرى مقابل خسارتين أمام بيراميدز فى الجولتين الثالثة والرابعة، سجل عشرة أهداف ودخل شباكه تسعة أخرى.

ويعول فريق المصرى البورسعيدى على الفلسطينى محمود وادى، والذى شارك فى ثمانى مباريات وسجل خمسة أهداف بالبطولة الأفريقية .

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على الجانب الآخر، تمكن فريق النهضة بقيادة مديره الفنى طارق السكتيوى من تصدر المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة بعدما حقق الفوز على ادجوبى البنينى مرتين وموتيما بيمبى الكونغولى مرة واحدة مقابل تعادلين مع زاناكو الزامبى وخسر مرة واحدة أمام الفريق الكونغولى بالجولة الرابعة، سجل 13 هدفًا ودخل مرماه أربعة أهداف.

ويعد حمدى لشعير لاعب نهضة بركان أهم لاعبى الفريق، بعدما سجل خمسة أهداف فى 10 مباريات، وشهدت المباراة الأخيرة لنهضة بركان تعادلا سلبيا مع سريع وادى زم بالجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى المغربى ليرتفع رصيد نادى نهضة بركان إلى النقطة 32 نقطة بالمركز الثانى بترتيب الدورى المغربي، خلف المتصدر الوداد بفارق نقطة وحيدة ليفشل فى الانقضاض على صدارة المسابقة، ويشار إلى أن تشكيلة فريق نهضة بركان عرفت عودة الحارس زهير لعروبى والعربى الناجي، بعد تعافيهما بشكل تام من الإصابة.