شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف مكالمته مع رئيس بيراميدز ويؤكد حضوره لقاء المصرى ونهضة بركان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، كواليس المكالمة التى دارت بينه وسالم الشامسى رئيس نادى بيراميدز، صباح اليوم، قبل مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبى بالكونفدرالية الأفريقية.

وقال أشرف صبحى، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع الشامسى صباح اليوم لمؤازرته قبل لقاء الفريق أمام زناكو اليوم، وأخبره خلاله أن المباراة إذا كانت فى مصر كان سيتواجد فى الملعب وحال فوز الفريق سيبارك له لأن الوزارة تدعم الرياضة والاستثمار فيها .

وأضاف صبحى أنه قال للشامسى إن بيراميدز فريق مصرى وإذا واجهته أى أزمة أو عوائق سيتم حلها على الفور .

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ويواجه بيراميدز ضيفاً على زاناكو الزامبى حاليا بصافرة الحكم أندوفيترا راكوتوجوانا من مدغشقر، فى ذهاب دور الثمانية لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، ويسعى بيراميدز لمواصلة مشواره المتميز بالبطولة لحصد اللقب للمرة الأولى فى تاريخه، حيث قدم فى مستوى رائعا فى أولى مشاركاته الأفريقية.

ويواجه الفائز من مواجهة بيراميدز وزاناكو الفائز من مباراة إنيمبا وحوريا كوناكرى، وابتعد الفريقان المصريان بيراميدز والمصرى البورسعيدى عن احتمالية المواجهة فى نصف نهائى البطولة، ما يعنى احتمالية أن يكون نهائى البطولة مصريًا خالصًا

وأكد أشرف صبحى أنه سيحضر مباراة المصرى فى الكونفدرالية أمام نهضة بركان مساء اليوم.