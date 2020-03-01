سوبر كورة.. إجراءات طبية فى المنتخب قبل السفر لتوجو بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجهز الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدرى، ومدير المنتخب محمد بركات، بالتنسيق مع الجهاز الطبى بقيادة محمد أبو العلا، عدداً من الإجراءات الطبية بسبب فيروس كورونا قبل السفر إلى توجو يوم 27 مارس الجارى لمواجهتها يوم 29 فى الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

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تلقى اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى مأزق، خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس فى الجولة الثالثة وبالتالى يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين، وأن المنتخب الوطنى سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر فى توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.