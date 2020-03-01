شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أبطال السلاح فجر غدٍ بالمركز الأول فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة منتخب ناشئين و شباب السلاح إلى القاهرة فجر غد، الاثنين، وفقا لتأكيدات عبد المنعم الحسنيى رئيس إتحاد السلاح والبعثة فى البطولة الأفريقية التى اختتمت بغانا وحصد الفراعنة لقبها برصيد 45 ميدالية . نجح منتخب السلاح فى الحصول على 45 ميدالية بالبطولة الأفريقية لجميع الأسلحة للناشئين والشباب بغانا، بواقع 19 ذهبية و14 برونزية و12 فضية محققا المركز الأول. وجاءت الميداليات كالتالى : الميداليات الذهبية ابراهيم رمضان... سيف مبارزة ٢٠ سنة محمد ياسين.... سيف مبارزة ١٧ سنة رجال ادهم معتز.... ١٧ سنة سيف جني البكري.... ١٧ سنة سيف ادهم معتز.... ٢٠ سنة سيف رودينة جعفر... ِ٢٠ سنة سيف مبارزة رودينة جعفر.... ١٧ سنة سيف مبارزة محمد حمزة ٢٠ سنة سلاح شيش نهي هاني ٢٠ سنة سلاح شيش محمود السيد ١٥ سنة سيف مبارزة مايا شلش ١٥ سنة سيف مبارزة ملك حمزة ١٥ سنة سلاح شيش فارس البغدادي ١٥ سنة سلاح سيف ريناد الدكش ١٥ سنة سلاح سيف فرق سيف مبارزة شباب ٢٠ سنة فرق سيف مبارة ٢٠ سنة انسات فرق سلاح شيش ٢٠ سنة شباب فرق سلاح شيش ٢٠ سنة انسات فرق سلاح سيف ٢٠ سنة شباب الميداليات الفضية محمد ياسين ٢٠ سنة سيف مبارزة يوسف سناء ٢٠ سنة سلاح شيش سلمي طارق ٢٠ سنة سيف مبارزة Advertisements سلمي طارق ١٧ سنة سيف مبارزة ملك حمزة ١٧ سنة سلاح شيش محمد الشرقاوي ١٧ سنة سلاح شيش زياد نوفل ١٧ سنة سلاح شيش ياسمين علي ١٧ سنة سيف اينور هشام ١٥ سنة سيف مبارزة محمد بهي ١٥ سنة سلاح شيش سلمي هاني ١٥ سنة سلاح شيش فرق سلاح السيف ٢٠ سنة بنات الميداليات البرونزية محمد ادم ٢٠ سنة سيف مبارزة مدحت معتز ٢٠ سنه سيف مازن العربي ٢٠ سنة سيف مريم نزية ٢٠ سنة سيف مبارزة سارة شومان ٢٠ سنه سيف محمد السيد ١٧ سنة سيف مبارزة محمد جابر ١٧ سنة سيف مبارزة عائشه فؤاد ١٧ سنة سلاح شيش اياد سامح ١٧ سنة سيف فارس البغدادي ١٧ سنة سيف يوسف فودة ١٧ سنة سلاح شيش اية شريف ١٧ سنة سيف مبارزة جني مدحت ١٧ سنة سيف ١٤ ساره الطويل ١٥ سنة سلاح شيش

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عودة أبطال السلاح فجر غدٍ بالمركز الأول فى أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.