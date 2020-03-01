شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد 1 مارس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها المقاصة يعلن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً خلال 48 ساعة، اتحاد الكرة يجتمع غداً لبحث تطورات مباراتى السوبر والقمة.

المقاصة يعلن تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً خلال 48 ساعة

كشف مصدر بنادى مصر المقاصة أن ناديه سيعلن خلال 48 ساعة تعيين إيهاب جلال مديراً فنياً للفريق الفيومى، بعد إنهاء العلاقة مع النيجيرى إيمانويل امونيكى المدرب الحالى، ويستعد المقاصة لمباراة أسوان فى الخامسة مساء يوم 12 مارس الجارى باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة للدورى.

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع غدا، الاثنين، بمقر الجبلاية لمناقشة عدد من الأمور، وعلى رأسها تطورات الأحداث عقب مباراتى السوبر المحلى بالإمارات والقمة التى تم الغاؤها وما ترتب على القرارات الخاصة بهما بعد قرارات لجنتى الانضباط والمسابقات .

Advertisements

ويناقش مسؤولو اتحاد الكرة تعيين مدير فنى جديد لكل من منتخب النسائية ومنتخب الشاطئية، بعد توجيه الشكر الجهازين الفنيين السابقين.

تلقى اتحاد الكرة إخطاراً من الجهات الأمنية ببعض الملاحظات فى جدول الدور الثانى من عمر الدورى العام، وتضمنت ملاحظات الأمن ضرورة ألا تقام فى القاهرة 3 مباريات فى يوم واحد، على أن تقام مباراتان بحد أقصى، وألا يلعب الأهلى والزمالك فى نفس اليوم فى القاهرة.

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، على تطبيق النظام الذى أتبعه فى بطولة الكونفدرالية الإفريقية فى النسخة الماضية التي توج بها الفريق الأبيض والخاصة بمضاعفة المكافآت الخاصة باللاعبين عقب كل مباراة، بعد الفوز الذى حققه الأبيض على الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى ذهاب دور ربع النهائى من بطولة دورى أبطال إفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما أول أمس، الجمعة، على ستاد القاهرة الدولى.

شهدت الإجتماعات التي عقدها مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة مع سارة سولى مندوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم –فيفا- ، الاتفاق على وضع بند يتيح لأي شخص الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها في نهاية العام الجاري ، حتى سن الـ70 ، خاصة أنه كان هناك مقترح بوضع سن محدد للترشح وهو 65 عاماً قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على سن الـ70.

استقر الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، على مواصلة الدفع بحازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض، في لقاء العودة بالتشكيل الأساسى للفريق أمام الترجى التونسى، فى إياب دور الثمانية من دورى أبطال إفريقيا.

يخضع يوسف أوباما، مهاجم الزمالك، لاختبار طبى اليوم، الأحد، لتحديد موقفه من المشاركة فى المران الجماعى للفريق من عدمه، بعدما فضل الجهاز الفنى للفريق استبعاده من المواجهة الأخيرة أمام الترجى نظراً لشكواه من إصابة فى الركبة.