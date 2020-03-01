شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن رحلة الأهلي إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى لمواجهة صن داونز يوم 7 مارس الجارى، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وتغادر البعثة الأهلاوية مساء اليوم لخوض المباراة الحاسمة بعد الفوز على الفريق الجنوب أفريقى فى لقاء الذهاب أمس بالقاهرة بثنائية نظيفة، حملت توقيع على معلول، ونرصد فى التقرير التالى أهم التساؤلات الخاصة بمباراة العودة ورحلة جنوب أفريقيا.

س: متى يسافر الأهلى إلى جنوب أفريقيا؟

ج: تغادر بعثة فريق الأهلى فى الحادية عشرة مساء اليوم، الأحد، إلى جنوب أفريقيا لخوض مباراة صن داونز يوم 7 مارس المقبل فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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س: كم تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا؟

ج: تستغرق رحلة الأهلى إلى جنوب أفريقيا ثمانى ساعات و10 دقائق، ومن المقرر أن تصل البعثة جوهانسبرج فى السابعة و10 دقائق صباح غد، الاثنين، على أن تستقل البعثة الأهلاوية حافلة من جوهانسبرج إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة وتستغرق الحافلة قرابة الـ60 دقيقة .

س: هل يُسافر الأهلى إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة؟

ج: تراجعت إدارة النادى عن السفر إلى جنوب أفريقيا بطائرة خاصة، واستقرت على السفر عبر خطوط الطيران العادية، وكانت إدارة الأهلى تُفكر فى السفر إلى جنوب أفريقيا عبر طائرة خاصة للتقليل من الإجهاد، وحتى لا يُصاب اللاعبون بحالة من الإرهاق والملل نتيجة الرحلة الطويلة، قبل أن يتراجع مسئولو النادى عن هذه الفكرة لأن السفر إلى جنوب أفريقيا سيكون مُباشرة ولن يتخلل الرحلة أية ترانزيت.

س: هل تم تحديد قائمة الأهلى المسافرة لجنوب افريقيا؟

ج: لا.. وإن كان فايلر المدير الفنى للفريق للأهلى أكد أن رمضان صبحى لن يلحق بمباراة العودة ولن يسافر مع الفريق.