شكرا لقرائتكم خبر عن أشعة على قدم حجازى لتحديد موقفه من معسكر المنتخب فى مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، اتصالات بمسئولى نادى وست بروميتش الإنجليزى للاطمئنان على إصابة أحمد حجازى لاعب الفريق.

وأكد مسئولو المنتخب أن حجازى سيجرى أشعة على قدمه مساء اليوم، الأحد، لتحديد حجم الإصابة التى تعرض لها اللاعب، وإرسال نسخة منها إلى الجهاز الطبى للمنتخب لمتابعة حالته الصحية، ويعد أحمد حجازى أحد العناصر الأساسية فى تشكيل المنتخب وفريق وست بروميتش الإنجليزي.

وتلقى اتحاد الكرة خطاب من اتحاد توجو يُحدد فيه الأخير يوم 29 مارس موعداً لمباراة منتخب مصر أمام توجو على ملعب الأخير فى الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون، وهو ما وضع الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى مأزق، خاصة أن مباراة الفريقين بالقاهرة يوم 26 مارس فى الجولة الثالثة، وبالتالى يواجه الجهاز الفنى أزمة بسبب ضيق الوقت بين المباراتين خاصة أن المنتخب الوطنى سيتوجه إلى توجو يوم 27 ولن يخوض إلا تدريب وحيد على الأكثر فى توجو فضلاً عن التخوف من تعرض نجوم الفراعنة للإصابة أو الإجهاد.

واستقر الجهاز الفنى للمنتخب بالتنسيق مع اتحاد الكرة على سفر المنتخب الوطنى بطائرة خاصة إلى توجو بسبب ضيق الوقت وتوفير الوقت فى رحلة السفر خاصة أن التوجه بالطائرة الخاصة سيوفر أكثر من 24 ساعة حيث أن السفر العادى يتطلب ترانزيت فى أثيوبيا والسفر بعد ذلك إلى توجو وهو ما يزيد من حالة الإرهاق والإصابات بين اللاعبين.