شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم، كلاوس شيرمان رئيس الاتحاد الدولى للخماسى الحديث، وبحضور المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصرى للخماسى الحديث.

وتناول اللقاء مناقشة دعم اللعبة وتطويرها، وزيادة عدد ممارسيها، بما يضمن تحقيق نتائج إيجابية لدى اللاعبين المصريين بجميع أعمارهم فى مختلف بطولات الاتحاد الدولى للخماسى الحديث.

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وفى المقابل، أثنى رئيس الاتحاد الدولى للخماسي على نجاح مصر فى تنظيم بطولة كأس العالم لرجال الخماسى الحديث، والتى أقيمت على ملاعب نادى بلاتينيوم بالتجمع الخامس وتنتهى منافساتها اليوم، بمشاركة 40 دولة، مؤكدا قدرة مصر الكبيرة فى استضافة أى فعاليات عالمية تجعلها واحدة من بين دول العالم جذبا لتلك البطولات.

وتقام اليوم نهائيات منافسات المختلط للبطولة ويشارك فيها المنتخب بفريقين من 4 لاعبين .

وتختم اليوم منافسات بطولة العالم وقد حقق الناشىء المصرى مهند شعبان المركز الثامن برصيد 1432 نقطة، وجاء البطل الاوليمبى احمد اسامة الجندى فى المركز ال 13 برصيد 1418 نقطة، فيما حل اسلام حامد فى المركز ال33 برصيد 1108 .