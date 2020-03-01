شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشكل لجنة لحل أزمات كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه سيتم تشكيل لجنة لإدارة أزمات كرة القدم خلال الأيام المقبلة. وقال صبحى، فى تصريحات صحفية، إن اللجنة ستضم حكماء من كبار الكرة ويتم التواصل الإعلامى من خلال اللجنة، والتى ستضم فى عضويتها محمود أبو رجيلة وفاروق جعفر وعصام عبد المنعم والدهشورى حرب، بالإضافة إلى أن حسن شحاتة سيكون له دور فى الوزارة الفترة المقبلة .

وأضاف وزير الرياضة أن الأزمة التى شهدتها مباراة الأهلى والزمالك فى الفترة الماضية تكون عقوبتها من الجهة التى تدير وهى اتحاد الكرة، كما أن عدم التنسيق فى مواعيد المباريات لا يخص الوزارة، فالوزير له حدود وله صلاحيات كما أننى أحب أن أصدر الشكل الإيجابى للرياضة المصرية .

وأشار الوزير إلى أنه عندما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مجلس ابو ظبى الرياضى تم اشتراط موافقة اتحاد الكرة لان له حقوق تسويقية.

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وكان أشرف صبحى قدم التهنئة لمجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، ولاعبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى والجهاز الفنى بالفوز الذى حققه على منافسه فريق صن داونز الجنوب إفريقى بهدفين للاشئ.

وجاءت المباراة بحضور وزير الشباب والرياضة، ومجلس إدارة النادى الأهلى فى مباراة الذهاب ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا، وتقام مباراة العودة السبت القادم بجنوب إفريقيا.

وحرص وزير الشباب والرياضة على حضور المباراة فى إطار دعمه ومؤازرته لجميع الأندية المصرية المشاركة فى مختلف البطولات الإفريقية، وتحفيزهم على تحقيق الفوز فى مبارياتهم، والتنافس على ألقاب تلك البطولات لإضافة إنجازات جديدة إلى سجل الرياضة المصرية.

وعبر وزير الشباب والرياضة عن تقديره للاعبى النادى الأهلى على مجهودهم وأدائهم المميز فى مباراتهم أمام صن داونز، والفوز فى المباراة، مشيدا بدور الجماهير التى حضرت المباراة وحرصت على دعم وتشجيع فريقها طوال عمر المباراة.