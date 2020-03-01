شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد ينفذ برنامجا لمدة 3 أسابيع فى الأهلي قبل العودة لألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينفذ كريم نيدفيد، نجم النادى الأهلى، برنامجاً تأهيلياً لمدة 3 أسابيع فى مصر قبل العودة من جديد لألمانيا، للخضوع لفحوصات طبية تحت إشراف الطبيب الذى أجرى له الجراحة، وفقاً لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة اللاعب الأخيرة لألمانيا.

وقام مسئولو الأهلى بتغيير المركز الطبى الذى كان يتلقى فيه لاعبو الفريق العلاج والتأهيل من الإصابات المختلفة بسبب تأخر عودة أكثر من لاعب من الإصابة التى تعرض لها، وفى مقدمتهم كريم نيدفيد الذى تأخر فى عودته للملاعب كثيراً بسبب التأهيل الخاطئ فى المركز الألمانى الذى كان يتعامل معه مسئولى النادى قبل ذلك.

ويرغب الأهلى فى إنهاء أزمة "رشح الركبة" التى يعانى منها نيدفيد والتى كانت سبباً فى تأخر عودته للتدريبات الجماعية ففى كل مرة يعود فيها اللاعب لخوض برنامج تأهيلى يتجدد "رشح الركبة"، لذا ينتظر مسئولو الأهلى نتيجة الفحوصات التى يخضع لها اللاعب حالياً فى المركز الطبى الألمانى الجديد حتى يطمأن الجهاز على حالة اللاعب.

ويغيب كريم نيدفيد عن المباريات والتدريبات لما يقرب من 10 أشهر وتحديداً منذ يوم 10 أبريل الماضى، الذى أقيم فيه لقاء الأهلى والمقاصة بالدورى، وأثار غياب اللاعب طوال هذه المدة تساؤلات وحيرة شديدة، وبات من الألغاز فى القلعة الحمراء، لاسيما وتترقب جماهير الفريق عودة اللاعب الذى جاءته الإصابة فى وقت كان يتألق فيه بشدة وكان أحد نجوم الفريق.