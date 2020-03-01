"لجنة حكماء".. وزير الرياضة يكشف خطوته لحل أزمات الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة خلال جلسة جمعته وعدد من الصحفيين والإعلاميين، أنه يتم العمل على انشاء لجنة "حكماء" من أجل حل أزمات كرة القدم المصرية.

يأتي هذا القرار، تزامناً مع الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة السوبر في الإمارات بين الأهلي والزمالك وما تبعها من عقوبات على الناديين، بجانب عدم حضور الزمالك لمباراة قمة الدوري أمام الأهلي مؤخرا.

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وقال وزير الرياضة في تصريحاته "اللجنة الخماسية لإدارة، تقوم بدورها كلجنة لتسيير الأعمال ومتابعة بعض البنود التي حددها الاتحاد الدولي مثل وضع لائحة جديدة والإشراف على الانتخابات بالإضافة لتسيير أعمال المسابقات والمنتخبات لفترة محددة".

وتابع "يتم التنسيق والعمل من أجل انشاء لجنة للحكماء تضم بعض الأسماء على رأسها محمود ابورجيله وعصام عبد المنعم وفاروق جعفر، والدهشري حرب وأسماء أخرى وذلك من أجل حل مشاكل كرة القدم المصرية وإدارة الأزمات".

واختتم وزير الشباب والرياضة تصريحاته في هذا الشأن قائلا "حسن شحاتة سيكون له دور هام مع الوزارة خلال الفترة المقبلة".