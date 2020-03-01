خاص.. إيهاب جلال يخلف أمونيكي في المقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن أحمد عباس، وكيل إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، رحيل المدرب النيجيري وتولى إيهاب جلال تدريب الفريق بدلا منه.

وقال عباس، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، إن هناك جلسة بين أمونيكي وإيهاب جلال غدًا الإثنين لتسليمه تقريره الفني عن اللاعبين.

وأضاف أن أمونيكي سيتواجد في المقاصة في منصب أكبر، وهو المدير المسؤول عن الرياضة في الشركة بكل الألعاب بما فيهم كرة القدم.

وتابع: "هناك مركز مصري رياضي متكامل لكل الألعاب تابع لمصر للمقاصة، وسيشمل عدة بلاد، هناك وفد رسمي من الشركة سافر لتنزانيا الأسبوع الماضي وسيعمل على أفريقيا".

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وأوضح: "تم الاتفاق على كل التفاصيل وسيتم توقيع العقود خلال الساعات القليلة المقبلة".

وأتم وكيل أمونيكي تصريحاته قائلا: "المقاصة اتفق على ذلك مع أمونيكي منذ أسبوع وليس اليوم كما تردد، والمدرب ليس لديه مانع".

من جانبه، أكد مصدر في مصر للمقاصة أن النادي الفيومي اتفق مع إيهاب جلال على تولي القيادة الفنية للفريق في الفترة المقبلة، مضيفا أن الإعلان الرسمي عن تعيينه مديرا فنيا سيكون من خلال محمد عبدالسلام رئيس النادي.

ويحتل مصر للمقاصة المركز الـ16 بجدول ترتيب الدوري المصري.