1500 فرد لتأمين الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - مدريد- (د ب أ): يشارك حوالي 1545 ضابط وجندي في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد بين ريال مدريد وضيفه برشلونة. واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد سانتياجو برنابيو نظرا لحساسية المباراة التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة. ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 الف مشجع. ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف.

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