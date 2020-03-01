كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة.. ميسي يقترب من تحطيم رقم تشافي

اقترب الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني من تحطيم رقم تشافي هيرنانديز، نجم وسط الفريق الكتالوني السابق، وتصدر قائمة أكثر لاعب مشاركة في تاريخ مواجهات الكلاسيكو.
وشارك ميسي مع برشلونة في ٤٢ كلاسيكو أمام ريال مدريد حتى الآن وهو الرقم الذي يعادل تشافي هيرنانديز،ونجح البرغوث في تسجيل ٢٦ هدفًا في شباك الملكي.
وصرح كيكي سيتين مدرب برشلونة في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس الأحد، قبل مواجهة ريال مدريد: "أتمني أن أرى ميسي يشارك في ٤٣ كلاسيكو، ولا أعرفما هي أرقامه التى حققها في تلك المواجهات، لكن أتطلع أن يغتنم الفرصة غدا لتقديم مباراة رائعة".
ويستضيف ملعب سانتياجو بيرنابيو كلاسيكو الأرض الذي يجمع بين فريق برشلونة أمام نظيره ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ٢٦ من بطولة الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد ٥٥ نقطة، بينما يأتي ريال مدريد في الوصافة برصيد 53 نقطة.
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