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بيراميدز يتقدم على بطل زامبيا في الشوط الأول

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تقدم بيراميدز على نظيره زاناكو بطل زامبيا بهدفين نظيفين، بالشوط الأول، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، على ملعب الغروب  ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية،

والتي تقام في لوساكا.

سجل هدفي بيراميدز كلا من : علي جبر، ومحمد فاروق في الدقائق، 18 و24 على نحو الترتيب.

دخل بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا- إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري

خط الهجوم: محمد فاروق

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