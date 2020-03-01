تشكيل مانشستر يونايتد أمام إيفرتون بالدوري الإنجليزي

أعلن أوليه جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، عن تشكيل فريقه أمام إيفرتون المقرر له الساعة الرابعة مساءً، على ملعب "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من "جوديسون بارك" ضمن منافسات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز. جاء تشكيل الشياطين الحمر لمباراة اليوم كالتالي: في حراسة المرمى: دافيد دي خيا Advertisements في الدفاع: وان بيساكا، فيكتور ليندوف، هاري ماجواير، لوك شو في الوسط: ماتيتش، فريد، ماكتوميناي في الهجوم: برونو فيرنانديز، أنتوني مارسيال، جرينوود

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