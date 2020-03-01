1500 شرطي لتأمين 78 ألف متفرج في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة

يستعد فريق ريال مدريد لاستضافة برشلونة في الكلاسيكو الذي يجمع بينهما في العاشرة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، على ملعب ستاد سانتياجو برنابيو، معقل الملكي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

يشارك حوالي 1500 شرطي إسباني في تأمين مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، حيث اضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد سانتياجو برنابيو نظرا لحساسية المباراة والتي دائما تعج بالعديد

من الأحداث.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة حضور 78 ألف مشجع لكلا الفريقين في مدرجات سانتياجو برنابيو.

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يسعى الفريقان للفوز من أجل الصدارة حيث يملك ريال مدريد 53 نقطة فى المركز الثاني، بينما يتصدر برشلونة الليجا برصيد 55 نفطة، وعليه سيكون كلاسيكو ذات طابع خاص.

يرغب برشلونة بالفوز من أجل

تعزيز صدارته بالليجا، والابتعاد عن ريال مدريد الذى يفصله عنه نقطتين فقط، وكان برشلونة تعادل مع نابولى فى مباراته الأخيرة بدور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، وعلى المستوى المحلى سحق البرسا، إيبار بخماسية.

يدخل ريال مدريد المباراة بعد تلقيه هزيمة قاسية على أرضه ووسط جمهوره، أمام مانشستر سيتى خلال ذهاب دور ربع دورى أبطال أوروبا، بهدفين لهدف، وسيكون الفريق الملكى بقيادة الفرنسى زين الدين زيدان طامعًا بتعويض النتيجة ومصالحة جماهير المرينجى، إضافة إلى خسارته أمام ليفانتى بهدف دون رد، جعلته يفقد صدارته بالدوري.