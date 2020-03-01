حمدالله يعود لتدريبات النصر السعودي

يعود المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الأحد إلى تدريبات الفريق أستعدادا لمواجهة الفيصلي في الدوري السعودي.

كشفت صحيفة الرياضية السعودية بأن حمدالله غادر الرياض عقب إنتهاء مباراة النصر أمام فريق الاهلى، والتى كانت ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس

وانتهت مباراة النصر أمام فريق أهلى جدة بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢-٢.

يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره فريق الفيصلي يوم السبت ٧ فبراير، والمقرر أقامتها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة ال٢١ من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٢ نقطة. مباراة النصر أمام فريق الاهلى، والتى كانت ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.وانتهت مباراة النصر أمام فريق أهلى جدة بالتعادل الإيجابي بنتيجة ٢-٢.يستعد فريق النصر لمواجهة نظيره فريق الفيصلي يوم السبت ٧ فبراير، والمقرر أقامتها على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وذلك في إطار منافسات الجولة ال٢١ من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.ويحتل فريق النصر وصافة جدل ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤٢ نقطة.

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