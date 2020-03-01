بعثة برشلونة تصل ملعب مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لمواجهة ريال مدريد مساء اليوم الأحد على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافات الجولة السادسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الليجا.

ووصل لاعبي برشلونة لاعبو الفريق في فندق "أورو ستار مدريد تاور" الذي يبتعد عن البرنابيو حوالي خمس دقائق .

ويحل فريق برشلونة مساء اليوم الأحد ضيفًا على ريال مدريد في ملعبه سانتياجو برنابيو في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة على قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة بتعليق حفيظ دراجي.

ويدخل الملكي المباراة وهو في وصافة الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، بينما يحتل البارسا صدارة الدوري برصيد 55 نقطة.

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