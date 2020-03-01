تعرف على غيابات برشلونة وريال مدريد عن كلاسيكو اليوم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى العاشرة مساء اليوم - الأحد - إلى ملعب «سانتياجو بيرنابيو» حيث كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة فى مباراة من العيار الثقيل ضمن الجولة الـ26 من الدورى الإسبانى الليجا.

يسعى الفريقان للفوز من أجل الصدارة حيث يملك ريال مدريد 53 نقطة فى المركز الثاني، بينما يتصدر برشلونة الليجا برصيد 55 نفطة، وعليه سيكون

كلاسيكو ذات طابع خاص.

يرغب برشلونة بالفوز من أجل تعزيز صدارته بالليجا، والابتعاد عن ريال مدريد الذى يفصله عنه نقطتين فقط، وكان برشلونة تعادل مع نابولى فى مباراته الأخيرة بدور الـ16 من دورى أبطال أوروبا، وعلى المستوى المحلى سحق البرسا، إيبار بخماسية.

غيابات ريال مدريد ..

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يغيب عن الفريق الملكى النجم البليجيكى إيدين هازارد، بعد إصابته التى تعرض لها خلال مباراة ليفانتى بالدوري، والبرازيلى الشاب رودريجو، وسيكون فينيسيوس جونيور معوضًا لهما في التشكيل الأساسي.

غيابات برشلونة ..

يغيب عن برشلونة لويس سواريز الذى تعرض لإصابة قوية بالركبة ستبعده عن المشاركة مع البرسا لنهاية الموسم بالإضافة إلى عثمان ديمبلى الذى تعرض لإصابة قوية بالفخذ ستجعله يغيب لمدة 6 شهور، وإصابة خوردى ألبا، وعليه سيدفع كيكي سيتين المدير الفني للبرسا، بـبرايثوايت، وجونيور فيربو من أجل تعويض غيابات الفريق.