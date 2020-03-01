تقدم بوابة الوفد خدمة البث المباشر، لمباراة بيراميدز و نظيره زاناكو بطل زامبيا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في لوساكا.
وكان الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق الكرة الأول أعلن عنتشكيل بيراميدز وجاء على النحو الآتي:
حراسة المرمى: مهدي سليمان
خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق
خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا- إبراهيمحسن - محمود حمادة - إيريك تراوري
خط الهجوم: محمد فاروق
يتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد الشناوي- إسلام عيسى- جون أنطوي- دودو الجباس- رجب بكار- أحمد أيمن منصور- ولفريد كانون.
خرج من القائمة، أحمد دعدور - طارق طه - عمر العيوني - محمد فتحي.
شاهد مباراة بيراميدز وزاناكو بطل زامبيا من هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد..مباراة بيراميدز و زاناكو بطل زامبيا بـ الكونفدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.