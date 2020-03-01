اليوم.. اختتام فعاليات بطولة كأس مصر للتجديف

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات بطولة كأس مصر للتجديف والتي استمرت منذ الأربعاء، وحتى اليوم بمجرى النيل بحي العجوزة.

وشارك خلال البطولة العديد من الفرق على رأسها: المقاولون العرب، الشرطة، المعادي، الكهرباء المصري التجديف، طلائع الجيش، بورسعيد القناة،

البنك الأهلي واليخت المصري الإسكندرية.

وجاءت نتائج السباقات كالاتي:

توج فريق المقاولون العرب بلقب البطولة في سباق العام للفرق وفي المركز الثاني اتحاد الشرطة وفي المركز الثالث المعادي.

Advertisements

بينما توج فريق القناة بلقب سباق ٨ناشين وفي المركز الثاني حقق فريق المقاولون العرب.

وفي سباق ٨عمومي حقق الكهرباء المركز الاول وفي الثاني المقاولون وفي الثالث اتحاد الشرطة.

وشارك خلال البطولة اللاعب المصري عبد الخالق البنائي سباق فردي عام والذي سوف يشارك في بطولة أولمبياد طوكيو٢٠٢٠

وفي المركز الثاني محمد الحسيني المقاولون