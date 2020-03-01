نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد ضيفًا ثقيلاً على فريق إيفرتون في ملعب “جوديسون بارك”، بمدينة ليفربول، فى اهم مباريات اليوم الأحد 1-3-2020 ضمن منافسات الجولة الـ28 من مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويدخل الشياطين الحمر المباراة بمعنويات عالية بعد التأهل إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، بعد إكتساحهم فريق “كلوب بروج” بخماسية نظيفة.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 14:00بتوقيت جرينتش، 16:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت السعودية، على ملعب “جوديسون بارك”، بإدارة من الحكم الإنجليزي “كريس كافانا”.