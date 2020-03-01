اونلاين | يلا شوت - يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر GOAL يلا كورة لايف KORA STAR رابط مباراة برشلونة اليوم

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد يلا شوت اليوم، في الكلاسيكو الإسباني بالدوري، وذلك مواجهة الإياب التي ستكون هامة لكلا الفريقين من أجل السيطرة علي الصدارة المتشابكة بينهم في الليجا هذا العام، ويأتي القطبين من لقاءات دوري الأبطال، وكان الملكي قد خسر علي ملعب مواجهة اليوم ضد السيتي بهدفين مقابل هدف، بما سيجعله يدخل المواجهة من أجل الإستحواذ علي كامل النقاط ومصالحة جماهيره، بينما يأتي الفريق الكتالوني من المواجهة الماضية ضد نادي نابولي بعد أن تعادل معه في إيطاليا، فمن سينجح في حصد كامل النقاط اليوم.

ويعرض لقاء برشلونة وريال مدريد اليوم مجانَا عبر قناة بي إن سبورت 3 ويعلق عليها حفيظ دراجي، على أن يبدأ الاستديو التحليلي للقاء في تمام التاسعة مساءاً، كما سيتم نقل المواجهة علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق خليل البلوشي.

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المواجهة ستبدأ بشكل رسمي الساعة العاشرة مساءاً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءاً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد

يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم السبت 29/2/2020 في الكلاسيكو الإسباني لقاء العودة من الدوري الإسباني، على أرضية ملعب سانتياجو بيرنابيو في العاصمة مدريد، ونحن سنضع لكم رابط البث المباشر أسفل هذا المقال.