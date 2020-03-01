رياضة | منتخب الفروسية يحقق إنجازا جديدا ويفوز بفضية الجائزة الكبري بالإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منتخب الفروسية يحقق إنجازا جديدا ويفوز بفضية الجائزة الكبري بالإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق منتخبنا الوطني للفروسية إنجازا جديدا وانتصارا كبيرا بالحصول على المركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة الجائزة الكبرى للفروسية ( كأس رئيس دولة الإمارات) وجاء منتخب مصر في المركز الثاني بعد حصول نيوزيلاندا على المركز الأول , ليتفوق منتخب الفروسية علي كل منتخبات العالم الأوروبية والعربية , عدا نيوزيلاندا التي فازت بالمركز الأول بفارق زمني صغير جدا .

وأثني المهندس هشام حطب رئيس مجلس ادارة اللجنة الأوليمبية ورئيس الاتحادين المصري والإفريقي للفروسية علي الإنجازات التي تحققها رياضة الفروسية علي كافة الأصعدة الدولية والعالمية والإفريقية , مشيرا إلي أن فرسان مصر الحاليين حققوا ما لم يحققه عظماء اللعبة منذ نشأة الاتحاد وحتي الآن , بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلونها في التديبات والمشاركة في البطولات المختلفة , والسياسة الصحيحة التي يتبعها الاتحاد في إعداد اللاعبين وتأهيلهم نفسيا وبدنيا , والدعم المالي المستمر من وزارة الشباب والرياضة .

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من تحقيق محمد طاهر زيادة فارس منتخب مصر للفروسية إنجازا كبيرا بالحصول على المركز الأول والميدالية الذهبية ببطولة الجائزة الكبرى ( كأس سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة).

ويصنف هذا الكأس كأعلى كأس على مستوى العالم في منافسات الفروسية والتي تسمى بطولة الخمسة نجوم في إنجاز تاريخي وجديد للفروسية المصرية التي نجحت في تحقيق إنجازات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، ومنها التأهل إلى دور الألعاب الأولمبية رقم32 التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو الصيف المقبل بعد غياب دام نحو 60 عاما.