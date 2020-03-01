رياضة | لوكاس مورا يقود هجوم توتنهام أمام ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاس مورا يقود هجوم توتنهام أمام ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق ولفرهامبتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الوايت هارت لين الجديد ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : جازينيكا.

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خط الدفاع : اورييه - سانشيز - ديفيز - تانجانجا.

خط الوسط : وينكس - داير - ديلي آلي - لوسيلسيو - بيرغويجن.

خط الهجوم : لوكاس مورا.

وتعرض فريق توتنهام للهزيمة في ديربي لندن أمام تشيلسي بالجولة الماضية بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الستامفورد بريدج.