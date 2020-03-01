رياضة | تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية أمام إيفرتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية أمام إيفرتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق إيفرتون في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الجوديسون بارك ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

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خط الدفاع : وان بيساكا - ليندلوف - ماجوير - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - فريد - برونو فيرنانديز - ماكتوميناي.

خط الهجوم : ماسون جرينوود - مارسيال

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز بالمباراة الماضية في الدوري الإنجليزي على حساب فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.