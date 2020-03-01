رياضة | عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة علي معلول وأجايي قبل مباراة العودة ضد صن داونز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضربت الإصابات نادي الأهلي بعد مباراة صن داونز الجنوب إفريقي التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين نظيفين في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واشتكى علي معلول ظهير أيسر الأهلي من إجهاد في العضلة الأمامية بينما يعاني جونيور أجايي من إجهاد العضلة الضامة قبل مباراة العودة في جنوب إفريقيا.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لرحلة جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز يوم السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

قائمة الأهلي ضد صن داونز

محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

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وخرج من قائمة الأهلي حمدي فتحي وسعد الدين سمير ورمضان صبحي للإصابة وحسام عاشور وشريف إكرامي ومحمود وحيد وصالح جمعة ومحمود كهربا لوجهة نظر فنية.

يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز بجنوب إفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا أمس على صن داونز 2-0 في مباراة الذهاب بدور الثمانية.