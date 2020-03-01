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رياضة | تعزيز خطة تأمين الكلاسيكو

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يشارك نحو 1545 ضابط وجندي في تأمين مباراة كلاسيكو لكرة القدم، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد بين وضيفه .

واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد سانتياجو برنابيو نظرا لحساسية المباراة التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 الف مشجع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف

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