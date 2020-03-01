رياضة | تعزيز خطة تأمين الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعزيز خطة تأمين الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك نحو 1545 ضابط وجندي في تأمين مباراة كلاسيكو الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي تجمع في وقت لاحق اليوم الأحد بين ريال مدريد وضيفه برشلونة.

واضطرت الشرطة لتعزيز تواجدها حول استاد سانتياجو برنابيو نظرا لحساسية المباراة التي تجمع بين الغريمين التاريخيين ريال مدريد وبرشلونة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا يقدر بنحو 78 الف مشجع.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف