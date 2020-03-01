رياضة | باريس سان جيرمان ينتقم من ليفربول في أفضل مواهب العالم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دخل في سباق التفاوض حول ضم النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو نجم هجوم فريق بوروسيا دورتموند الألمانيفي فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لما ورد عن صحيفة ميرور البريطانية، ترصد إدارة النادي الباريسي مبلغ 100 مليون جنيه إسترليني، للتعاقد مع صاحب الـ19 عاماً.

ويبذل باريس سان جيرمان جهداً كبيراً لإقناع سانشو بالانضمام للدروي الفرنسي، في ظل رغبته بالإنضمام للدوري الإنجليزي.

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ويريد باريس تأمين خدمات سانشو في الصيف، تحسباً لرحيل أحد النجمين نيمار دا سيلفا أو كيليان مبابي في الصيف المقبل.

ويحظى سانشو باهتمام أندية مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي، للتعاقد معه في الصيف المقبل.

وانضم سانشو لبوروسيا دروتموند في صيف عام 2017 مقابل مبلغ 8 مليون جنيه إسترليني.

وخاض سانشو 33 مباراة بقميص دورتموند، سجل خلالها 17 هدفاً ومرر 18 تمريرة حاسمة.