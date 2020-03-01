رياضة | فاروق يقود هجوم بيراميدز أمام زاناكو الزامبي بالكونفدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فاروق يقود هجوم بيراميدز أمام زاناكو الزامبي بالكونفدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيله الذي يواجه نظيره زاناكو بطل زامبيا في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي تقام في لوساكا.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - علي جبر - أحمد توفيق

خط الوسط: عبد الله السعيد - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إيريك تراوري

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خط الهجوم: محمد فاروق

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - إسلام عيسى - جون أنطوي - دودو الجباس - رجب بكار - أحمد أيمن منصور - ولفريد كانون

وخرج من القائمة، أحمد دعدور - طارق طه - عمر العيوني - محمد فتحي