روبرتسون: نقدم اعتذارنا للجماهير ونعدهم بالعودة امام البلوز

الأحد 1 مارس 2020

تحدث لاعب ​فريق ليفربول الانكليزي​، ​اندي روبرتسون​ عقب خسارة ​الريدز​ المفاجئة أمام فريق واتفورد بنتيجة ثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الـ28 من ​الدوري الإنكليزي الممتاز​.



وقال روبرتسون:" واتفورد كان قوياً، على عكسنا نحن حيث أننا احتجنا الوقت للدخول في أجواء اللقاء لكننا لم نقدم المستوى المعهود".

وأضاف روبرتسون:" الجماهير لم تتوقع ظهورنا بهذا الشكل، لا يسعنا سوى الاعتذار، وعلينا ان نستمر بتقديم موسمنا المميز حتى الآن، فالجميع يعرف ان لقب ​البريميرليغ​ لم يحسم بعد، والان علينا الرد امام ​تشيلسي​ يون الثلاثاء القادم".