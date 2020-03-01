شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة برشلونة تصل مطار «باراخاس» في مدريد استعدادًا لخوض الكلاسيكو الليلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة نادي برشلونة إلى مطار «باراخاس» بالعاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لملاقاة ريـال مدريد، الليلة، في إطار الجولة 26 من الدوري الإسباني.
ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة الفريقين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.
وأوضحت صحيفة «سبورت» الكتلونية أن أعضاء الفريق والجهاز الفني سيتجهون مباشرة إلى الفندق حيث سيبقون حتى قبل انطلاق المباراة بساعتين.
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