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بعثة برشلونة تصل مطار «باراخاس» في مدريد استعدادًا لخوض الكلاسيكو الليلة (فيديو)

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أحمد حمدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة نادي برشلونة إلى مطار «باراخاس» بالعاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لملاقاة ريـال مدريد، الليلة، في إطار الجولة 26 من .

ويستضيف ملعب سانتياجو برنابيو مواجهة الفريقين، في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأوضحت صحيفة «سبورت» الكتلونية أن أعضاء الفريق والجهاز الفني سيتجهون مباشرة إلى الفندق حيث سيبقون حتى قبل انطلاق المباراة بساعتين.

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