شكرا لقرائتكم خبر عن «تراوري» و«السعيد» يقودان هجوم بيراميدز في مواجهة زاناكو الزامبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه في مواجهة نظيره زاناكو الزامبي، في المباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم الأحد، على ملعب ناشيونال هيروز، في ذهاب دور الثمانية «ربع النهائي» للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان.

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الدفاع: أحمد توفيق، على جبر، عبدالله بكري، محمد حمدي.

الوسط: محمود حمادة، نبيل عماد «دونجا»، إبراهيم حسن، محمد فاروق.

الهجوم: إيريك تراوري، عبدالله السعيد.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي، ويلفريد كانون، رجب بكار، أحمد أيمن، إسلام عيسى، دودو الجباس، جون أنطوي.