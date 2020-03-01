شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تطير إلى جنوب أفريقيا الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى جنوب أفريقيا، في الحادية عشرة والنصف مساء اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

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ويبدأ تجمع بعثة الأهلي في مطار القاهرة في التاسعة مساء اليوم؛ استعدادا لرحلة جنوب إفريقيا.

يذكر أن الأهلي يواجه صن داونز في الثالثة عصر السبت القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي أمس على صن داونز بثنائية نظيفة بأقدام على معلول في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد القاهرة.