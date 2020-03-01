شكرا لقرائتكم خبر عن «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز بجنوب إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق المتوجهة إلى جنوب إفريقيا؛ لمواجهة صن داونز، في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل، في إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

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الدفاع: محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وأحمد فتحي، ومحمد هاني.

الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي «قفشة»، وأحمد الشيخ، ووليد سليمان، وحسين الشحات، وجيرالدو.

الهجوم: مروان محسن، وأليو بادجي، وجونيور أجايي.

يذكر أن الأهلي يلتقي صن داونز بجنوب إفريقيا في الثالثة عصر السبت المقبل، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأهلي فوزًا ثمينًا أمس على صن داونز 2-0 في مباراة الذهاب بدور الثمانية.