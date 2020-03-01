جاتوزو يدعو إلى المساواة في الدوري الايطالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

رأى مدرب نادي ​نابولي​ ​جينارو غاتوزو​ أن جميع المباريات في البطولة كان يجب أن تُوجل وليس خمس مباريات فقط، بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وقال غاتوزو في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "إن لعب أحدهم فيجب أن يلعب الجميع، إن لم يلعب أحدهم فيجب ألا يلعب الجميع، هُناك أموال كثيرة على المحك؟ وهُناك خلل في ميزان تكافؤ الفرص والمساواة".

وجاء هذا الجدل بعد أنّ تمّ تأجيل خمس مباريات منها مباراة يوفنتوس والإنتر إلى موعد لاحق، رغم القرار بإقامتها من دون جمهور قبل أيام.