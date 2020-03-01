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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جاتوزو يدعو إلى المساواة في الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
رأى مدرب نادي نابولي جينارو غاتوزو أن جميع المباريات في البطولة كان يجب أن تُوجل وليس خمس مباريات فقط، بسبب أزمة فيروس كورونا.
وقال غاتوزو في تصريحات نشرتها شبكة سبورت ميديا سيت: "إن لعب أحدهم فيجب أن يلعب الجميع، إن لم يلعب أحدهم فيجب ألا يلعب الجميع، هُناك أموال كثيرة على المحك؟ وهُناك خلل في ميزان تكافؤ الفرص والمساواة".
وجاء هذا الجدل بعد أنّ تمّ تأجيل خمس مباريات منها مباراة يوفنتوس والإنتر إلى موعد لاحق، رغم القرار بإقامتها من دون جمهور قبل أيام.
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