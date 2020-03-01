ميسي ملك الكلاسيكو بـ26 هدفا وبنزيما لم يسجل منذ 5 سنوات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020

تتوجه الانظار الليلة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي سيستضيف مباراة قمّة الأسبوع الـ26 من الدوري الاسباني، كلاسيكو الأرض بين ​برشلونة​ و​ريال مدريد​.

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نجم نادي برشلونة ​ليونيل ميسي​ يُعتبر الهداف التاريخي للكلاسيو، برصيد 26 هدفا، وعلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بالتحديد، إستطاع ميسي أن يسجل 19 هدفا، حقق فيها فريقه 10 انتصارات و3 تعادلات وخسر 6 مرات.

أما ​كريم بنزيما​، نجم ريال مدريد، سجل 6 اهداف في 21 مباراة، ولم يزر شباك برشلونة منذ 5 سنوات.

ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.