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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ميسي ملك الكلاسيكو بـ26 هدفا وبنزيما لم يسجل منذ 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مارس 2020
تتوجه الانظار الليلة إلى ملعب سانتياغو بيرنابيو، الذي سيستضيف مباراة قمّة الأسبوع الـ26 من الدوري الاسباني، كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد.
نجم نادي برشلونة ليونيل ميسي يُعتبر الهداف التاريخي للكلاسيو، برصيد 26 هدفا، وعلى ملعب سانتياغو بيرنابيو بالتحديد، إستطاع ميسي أن يسجل 19 هدفا، حقق فيها فريقه 10 انتصارات و3 تعادلات وخسر 6 مرات.
أما كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، سجل 6 اهداف في 21 مباراة، ولم يزر شباك برشلونة منذ 5 سنوات.
ويحتل برشلونة المركز الأول برصيد 55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد الثاني.
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